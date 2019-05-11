رسميًا..علاء ميهوب مدربًا للترسانة

أعلن نادي الترسانة عن التعاقد مع علاء ميهوب مدرب الأهلي السابق لتولي مهمة المدير الفني للشواكيش في الموسم المقبل. للشواكيش في الموسم المقبل. وجاء تعيين ميهوب بعد أيام من اعتذار فاروق جعفر عن مهمة تدريب الفريق. ووقع علاء ميهوب مع الترسانة عقد، مساء اليوم السبت ومن المنتظر تشكيل جهازه الفني.

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