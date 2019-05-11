بث مباشر.. ويست بروميتش وأستون فيلا ضمن تصفيات "البلاي أوف"

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة أستون فيلا وويست بروميتش، الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، على ملعب "فيلا بارك" ضمن تصفيات البلاي أوف.
وتتنافس 4 أندية من أجل أن يتأهل ناد واحد منها فقط وهذهالأندية هى ويست بروميتش الذي يلعب له محترفنا أحمد حجازي وأستون فيلا الذي يلعب له أحمد المحمدي وليدز يونايتد وديربي كاونتي .
وسيلتقي في نفس اليوم، ديربي كاونتي وليدز يونايتد في السادسة والنصف مساء .
وستكون مباراة العودة بين ويست بروميتش وأستون فيلا يوم ١٤ مايو، بينما ستكون المباراة الأخرى بين ديربي كاونتي وليدز يونايتد يوم ١٥ من الشهر نفسه.
وستقام المباراة النهائية بين الفريقين المتأهلين يوم 27 مايو على ملعب ويمبلي.
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