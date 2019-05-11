ليفربول يعلن موقف محمد صلاح من المشاركة أمام وولفرهامبتون

أعلن نادي ليفربول موقف النجم المصري محمد صلاح من المشاركة في مباراة الفريق أمام وولفرهامبتون، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي إن محمد صلاح بات جاهزا للمشاركة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، بعد غيابه عن آخر لقاءات الفريق بدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، بعد الإصابة

التي تعرض لها في الرأس خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد في البريميرليج.

كما أشار النادي إلى جاهزية كل من أندرو روبرتسون وجوردان هندرسون، للمشاركة في مواجهة وولفرهامبتون بعد تعافيهم من الإصابات التي ألمت بهم، حيث أصيب الأول خلال مباراة برشلونة الثلاثاء الماضي

بدوري أبطال أوروبا وتم استبداله، وأصيب الثاني في نهاية نفس المباراة.

فيما أكد الموقع استمرار غياب البرازيلي فيرمينو عن المباراة بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال تدريبات الفريق، قبل مواجهة برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة وولفرهامبتون غدا الأحد، في ختام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، باحثا عن الفوز ومنتظر لتعثر غريمه مانشستر سيتي، لكي يتوج الريدز بلقب البريميرليج.