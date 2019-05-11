كم مباراة أدارها أمين عمر للأهلي هذا الموسم ؟

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، تعيين أمين عمر حكمًا لمباراة الأهلي وسموحة مساء اليوم على ستاد بتروسبورت، ضمن الجولةالـ32 من بطولة الدوري الممتاز.
وسبق لأمين عمر أن أدار مباراتين فقط للأهلي هذا الموسم، المباراة الأولى كانت
أما المباراة الثانية، فكانت بين الأهلي وبتروجت في الجولة الـ32 من بطولة الدوري، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
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