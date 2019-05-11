اليوم.. مواجهات "البلاي أوف" للتأهل للبريميرليج ومواجهة مصرية

تنطلق اليوم السبت مباريات "البلاي أوف" في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب" لتحديد المتأهل الثالث إلى البريميرليج في الموسم المقبل بصحبة نوريتش وشفيلد.

وتتنافس 4 أندية من أجل أن يتأهل ناد واحد منها فقط وهذه الأندية هى ويست بروميتش الذي يلعب

له محترفنا أحمد حجازي وأستون فيلا الذي يلعب له أحمد المحمدي وليدز يونايتد وديربي كاونتي .

وستجمع المباراة الأولى بين أستون فيلا وويست بروميتش في الواحدة والنصف ظهر اليوم على ملعب

"فيلا بارك" ، والمباراة الثانية بين ديربي كاونتي وليدز يونايتد في السادسة والنصف مساء .

وستكون مباراة العودة بين ويست بروميتش وأستون فيلا يوم ١٤ مايو، بينما ستكون المباراة الأخرى بين ديربي كاونتي وليدز يونايتد يوم ١٥ من الشهر نفسه.

وستقام المباراة النهائية بين الفريقين المتأهلين يوم 27 مايو على ملعب ويمبلي.