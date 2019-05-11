شاهد.. أليسون بيكر يستعد للجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي

يستعد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول لخوض المباراة الأخيرة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء غد الأحد.
ونشر بيكر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو خلال تدريباته مع ليفربول معلقًا: "عودة إلى العمل".
ويستعد ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون في السادسة مساء غد الأحد على ملعب آنفيلد، في إطار مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، باحثا عن تحقيق الفوز، منتظرا تعثر مانشستر سيتي أمام برايتون، ليتمكن الريدز من حصد
يذكر أن أليسون ساهم بتألقه في مباراة ليفربول أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوز الفريق بأربعة أهداف دون رد ليتأهل إلى نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي، ليلاقي نظيره توتنهام هوتسبير في الأول من يونيو المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو.
شاهد الفيديو:
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