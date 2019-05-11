اليوم.. بايرن ميونخ يسعى لحسم الدوري الألماني أمام لايبزيج.. ودورتموند ينتظر المعجزة

يستعد بايرن ميونخ لخوض مباراة حاسمة أمام لايبزيج في الثالثة والنصف عصر اليوم، في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري الألماني على ملعب ريد بول آرينا.

ويبحث بايرن ميونخ خلال المواجهة اليوم، تحقيق الفوز من أجل حسم لقب الدوري الألماني بشكل رسمي لصالحه، قبل جولة واحدة من النهاية.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة البوندسليجا برصيد 74 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بروسيا دورتموند صاحب

المركز الثاني، والذي يأمل في تحقيق لايبزيج معجزة والفوز على الفريق البافاري لكي يعطل مسيرته، ويتأجل حسم المسابقة حتى الجولة الأخيرة.

وكان لقاء الدور الأول انتهى بفوز صاحب لبايرن ميونخ بهدف دون رد، سجله فرانك ريبيري في الدقيقة 83، مما يمنح بروسيا الأمل في إمكانية عرقلة لايبزيج للفريق البافاري، وهو

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ما أبرزته الصحف الألمانية اليوم السبت.

حيث أشارت الصحف أن لايبزيج يسعى لإفساد فرحة بايرن ميونخ باللقب، وأن دورتموند مازال ينتظر حدوث المعجزة.

ومن جهة أخرى فإن بروسيا دورتموند سيواجه بنفس التوقيت فريق فورتونا دوسلدورف، صاحب المركز العاشر، من أجل تحقيق فوز بإنتظار تعثر البايرن.

وتحمل المباراة طابع ثأري خاصة وان مواجهة الدور الأول إنتهت بفوز فورتونا دوسلدورف، بهدفين مقابل هدف، في إحدى المباريات التي أدت لتعثر مسيرة دورتموند في الدوري وفقدانه الصدارة التي كان مسيطراً عليها خلال فترات من الموسم.