الإيقاف يحرم طلائع الجيش وبيراميدز من نداي وأحمد أيمن منصور

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، إيقاف السنغالي تالا نداي لاعب طلائع الجيش، وأحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز، مباراة واحدة.

واتخذت اللجنة قرارًا بإيقاف الثنائي، وبالتالي يغيب نداي عن مواجهة فريقه اليوم مع بتروجت، أما أحمد أيمن منصور، فيغيب عن

بيراميدز في المباراة المقبلة أمام النجوم بالدوري.وتعرض نداي وأحمد أيمن للطرد في مباراة الطلائع أمام الأهلي، ولقاء بيراميدز أمام المصري، ولذلك تقرر إيقاف كل منهما مباراة واحدة.