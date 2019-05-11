أمين عمر حكمًا لمباراة الأهلي وسموحة.. وعادل للقاء الطلائع وبتروجت

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم في الأسبوع الـ 32 للدوري الممتاز، على النحو التالي : بتروجت× طلائع الجيش : محمد عادل ويعاونه محمد عبدالمجيد وأسامة عبداللطيف، وعمرو حلاوة حكما رابعا، وكل
من محمد سلامة ومحمود دسوقي حكما خامسا. الأهلي × سموحة : أمين عمر ويعاونه محمود أبوالرجال ويوسف البساطي، ومحمود رشدي حكما رابعا، وكل من محمود ناجي وعبدالعزيز السيد حكما خامسا.
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