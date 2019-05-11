رياضة | برشلونة يخطط لخطف صفقة نارية من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لخطف صفقة نارية من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن مسئولو نادي برشلونة، بصدد البدء في مفاوضات مع أياكس لضم صفقة ثالثة من الفريق الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويخطط مسئولو الفريق الكاتالوني للتعاقد مع صفقة جديدة، بعد حسم صفقة دي يونج، والاقتراب من انهاء صفقة دي ليخت.

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وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي برشلونة، يخطط للتعاقد أيضًا مع فان دي بيك لاعب وسط أياكس.

وكان مسئولو ريال مدريد قد دخلوا في مفاوضات قوية مع اللاعب الهولندي لضمه لقلعة البرنابيو في الصيف المقبل.