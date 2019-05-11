رياضة | بايرن ميونيخ يتأهب لحسم لقب البوندزليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يتأهب لحسم لقب البوندزليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل ستة أشهر بدا أن نيكو كوفاتش في طريقه للإقالة من تدريب بايرن ميونخ، لكن وصولا إلى مايو تبدلت الأوضاع سريعا وبات النادي البافاري في حاجة فقط للفوز على لايبزج غدا السبت لكي يحسم رسميا لقب الدوري الألماني لكرة القدم.

ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليجا بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند قبل جولتين من نهاية الموسم.

ويدرك بايرن جيدا أنه حتى لو خسر أمام لايبزج غدا فإن الفرصة ستكون سانحة لحسم اللقب خلال الجولة الأخيرة من الموسم حين يلتقي اينتراخت فرانكفورت.

ويلتقي بايرن في نهائي كأس ألمانيا مع لايبزج أيضا في 25 من الشهر الجاري ولكن الوضع كان من الممكن أن يصبح مختلفا تماما لو فقد قادة النادي البافاري صبرهم بعد البداية الباهتة للفريق تحت قيادة كوفاتش.

وبدا أن بوروسيا دورتموند في طريقه الصحيح نحو اللقب في نهاية عام 2018 في الوقت الذي لم يظهر فيه بايرن بالشكل المقنع سواء في الدوري الألماني أو في دوري أبطال أوروبا، ولكن بدلا من البكاء على اللبن المسكوب تحلى بايرن ومدربه كوفاتش بالثقة لينقض الفريق ببطء وخطوة خطوة على دورتموند في الصدارة.

وعادت الضغوط إلى ساحة كوفاتش بعد الخروج من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي، حيث أن تصريحات الرئيس التنفيذي كارل هاينز رومينيجه أظهرت عدم رضاه عن أداء المدرب.

ولكن الأوضاع باتت هادئة مرة أخرى في المعسكر البافاري خاصة مع اقتراب بايرن بشكل كبير من لقبه السابع على التوالي في البوندسليجا.

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ويأمل الجناح الهولندي اريين روبن وزميله الفرنسي فرانك ريبيري في مساعدة بايرن على حسم اللقب قبل رحيلهما في نهاية الموسم.

وقال كوفاتش أن حارس مرماه الأساسي مانويل نوير لن يستطيع المشاركة أمام لايبزج لعدم جاهزيته من الناحية البدنية.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة لاعب الوسط الإسباني خافي مارتينيز بسبب الإصابة في الساق.

وعانى دورتموند من تراجع نتائجه مؤخرا حيث خسر الفريق وتعادل في أخر مباراتين له.

ويلتقي دورتوند مع ضيفه فورتونا دوسلدورف غدا املا في تحقيق الفوز مع خسارة بايرن لكي يبقي على أي أمل له في التتويج باللقب.

وتنطلق جميع مباريات المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من البوندسليجا عصر السبت، باستثناء مباراة اينتراخت فرانكفورت مع ماينز التي تقام يوم الأحد.

ونتحول من الصراع في القمة إلى الصراع في القاع، حيث هبط نورنبرج وهانوفر بالفعل في الوقت الذي يحتل فيه شتوتجارت المركز الثالث من القاع الذي يؤهله للمشاركة في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا في مواجهة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

وفي باقي مباريات المرحلة يلتقي باير ليفركوزن مع شالكه وهانوفر مع فرايبورج ونورنبرج مع بوروسيا مونشنجلادباخ شتوتجارت مع فولفسبورج وهوفنهايم مع فيردر بريمن واوجسبورج مع هيرتا برلين.