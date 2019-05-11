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رياضة | جريزمان يختار فريقه الجديد

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن رغبة الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، في الانتقال إلى خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

وقال برنامج "التشيرينجيتو" الأسباني الشهير، أن الفرنسي جريزمان يريد الذهاب إلى نادي برشلونة، وهو على استعداد تام لخفض راتبه حتى لا يكون عائقاً في اتمام الصفقة.

وكان جريزمان قد جدد عقده مع أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي ورفض عرض برشلونة ولكن اللاعب حسبما ذكرت الصحف الاسبانية أنه بعد خروج فريقه من دوري الأبطال قد فكر جدياً في الرحيل.

ويسعى مسؤولو نادي برشلونة للتعاقد مع صفقات قوية في الصيف من أجل تعويض خروجه المذل من على يد ، فيما سيكون هناك عدد من اللاعبين خارج البارسا في الميركاتو القادم.

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