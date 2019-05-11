رياضة | أمين عمر حكما لمباراة الأهلي وسموحة.. ومحمد عادل للطلائع وبتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين عمر حكما لمباراة الأهلي وسموحة.. ومحمد عادل للطلائع وبتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم في الأسبوع الـ 32 للدوري الممتاز، على النحو التالي :



بتروجت × طلائع الجيش : محمد عادل ويعاونه محمد عبد المجيد وأسامة عبد اللطيف، وعمرو حلاوة حكما رابعا، وكل من محمد سلامة ومحمود دسوقي حكما خامسا.



الأهلي × سموحة : أمين عمر ويعاونه محمود أبوالرجال ويوسف البساطي، ومحمود رشدي حكما رابعا، وكل من محمود ناجي وعبد العزيز السيد حكما خامسا.