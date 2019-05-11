رياضة | تفاصيل نارية.. جريزمان يقترب من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل نارية.. جريزمان يقترب من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الفرنسي جريزمان نجم فريق اتلتيكو مدريد، من الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة لوباريزيان الفرنسية، فإن جريزمان توصل لاتفاق رسمي مع نادي برشلونة حول جميع التفاصيل لانتقاله لكامب نو.

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وستقوم إدارة النادي الكاتالوني بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 120 مليون يورو والمتواجدة في عقد جريزمان مع الروخبلانكوس.

وأكدت الصحيفة إن جريزمان سيقل دخله في البارسا عن ذلك الذي يتقاضاه في أتلتيكو، فبمعدل دخل بلغ العام الماضي 33 مليون يورو.

وكان برشلونة قد طلب ضم جريزمان في الموسم الماضي، ولكن إدارة أتلتيكو مدريد رفضت التفريط في خدماته.