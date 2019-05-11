رياضة | صفقة ريال مدريد الكبرى في خطر حال فوز توتنهام بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة ريال مدريد الكبرى في خطر حال فوز توتنهام بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخشى مسئولو ريال مدريد تتويج فريق توتنهام بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، بعدما تأهل للمباراة النهائية للبطولة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن الفريق الملكي يخشى فوز توتنهام على ليفربول في نهائي الأبطال، بسبب صفقة إيريكسن، حيث يخشى الريال من حدوث تطورات وتجديد عقد اللاعب بعد الفوز باللقب.

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وأيضا في حال قرر إيركسن الرحيل، فسوف يستغل النادي الإنجليزي اللقب لمطالبة ريال مدريد بمبلغ لا يقل على 100 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب الدنماركي، تقول الصحيفة.

وينتهي عقد إيركسن من السبيرز في الموسم المقبل صيف 2020.