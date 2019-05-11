رياضة | ونش الزمالك يجري عملية ناجحة بالأنف بعد إصابته أمام دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ونش الزمالك يجري عملية ناجحة بالأنف بعد إصابته أمام دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عملية بأنفه ووضع جبيرة عقب إصابته خلال مواجهة فريق وادي دجلة مساء الخميس الماضي.

وقام مدافع الزمالك بوضع جبيرة على أنفه فى أحد مستشفيات الشرقية بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخرا أمام وادى دجلة، التى أدت إلى استبداله بين شوطى المباراة ما أدى إلى الدفع بمحمد عبدالغنى بدلا منه وغادر بعد ذلك الونش ملعب المباراة.

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وفضل الونش التوجه إلى محافظته بعد المباراة للاطمئنان على حالته ثم التوجه إلى منزله بعد ذلك للحصول على الراحة، ويعد الاتجاه الأقرب فى الزمالك إراحته من المشاركة بشكل أساسى فى المواجهة المقبلة أمام الداخلية، حرصًا على سلامته رغم تأكيدات الجهاز الطبى بقدرته على خوض المباراة بـ “قناع”.