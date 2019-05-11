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رياضة | موعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام

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ضرب نادي ليفربول موعدًا ناريًا مع نظيره توتنهام، في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة إنجليزية خالصة، للمرة الثانية في تاريخ البطولة الأوروبية منذ نهائي مع مانشستر يونايتد عام 2008.

ليفربول صعد للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق على فريق بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي للبطولة الأوروبية.

بينما تأهل فريق توتنهام على حساب فريق أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وصعد مستفيدًا من تسجيله 3 أهداف في ملعب الخصم. 

وستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 1 من شهر يونيو المقبل، علي ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، معقل فريق أتلتيكو مدريد، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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