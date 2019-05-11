رياضة | مواجهة نارية بين المحمدي وحجازي في صراع التأهل للبريمير ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة نارية بين المحمدي وحجازي في صراع التأهل للبريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقا أستون فيلا ووست بروميتش ألبيون فى الواحدة والنصف ظهرا اليوم السبت في "ذهاب" نصف نهائى دورة "البلاى أوف" المؤهلة للنسخة المقبلة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

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ويحتضن ملعب "فيلا بارك" المباراة التى تشهد مواجهة مصرية تجمع بين ثنائى المنتخب الوطنى أحمد المحمدى، وأحمد حجازى المحترفين ضمن صفوف أستون فيلا ووست بروميتش ألبيون على الترتيب.

ويسعى أحمد المحمدى لقيادة أستون فيلا لتحقيق فوز مقنع يعزز من آمال "الفيلانز" فى الوصول إلى المباراة النهائية قبل خوض مباراة الإياب الثلاثاء المقبل بملعب "ذا هاوثورنس"، فيما يسعى أحمد حجازى لقيادة الفريق للخروج من مباراة اليوم بأقل الأضرار.