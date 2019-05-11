اخبار الرياضه

رياضة | رئيس سموحة يتحدث عن اكتشاف العميد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سموحة يتحدث عن اكتشاف العميد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة، عن اكتشاف حسام حسن المدير الفني للفريق، مشيرا إلى أنه سيعول على لاعب شاب في المباريات المقبلة.

 

وقال عامر عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "فارس مجاهد لاعب المنتخب القومي مواليد 2001، ولاعب نادي سموحة، أصغر لاعب في ، دخل دائرة اهتمام حسام حسن مكتشف النجوم".

 

Advertisements

وتابع: "قد يدفع به قريبا في إحدى مباريات الدوري الممتاز، نتمنى له النجاح ونشكر حسام حسن ونتمنى منه اكتشاف وتشجيع المزيد من الناشئين في سموحة".

 

ويحل سموحة ضيفاً على الأهلي مساء اليوم السبت، بملعب بتروسبورت بالقاهرة، بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

 

ويحتل سموحة المركز 13 بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا