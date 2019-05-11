انت الان تتابع رئيس الزمالك يعلن تأجيل لقاء الإنتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ ص

الزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك تأجيل لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره فريق الإنتاج الحربي والذي كان من المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز. ووجه رئيس الزمالك الشكر لاتحاد الكرة المصري بعد تأجيل اللقاء لمنح الفرصة للزمالك للاستعداد لخوض ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية امام نهضة بركان المغربي المقررة إقامتها يوم 19 مايو الحالي في المغرب، وكشف رئيس الزمالك أن هناك محاولات لتعديل موعد مباراة الزمالك أمام الداخلية والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

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وقرر رئيس الزمالك تخصيص طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال رحلته للمغرب لخوض مباراة الذهاب أمام فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة إقامتها يوم 19 مايو الحالي. وجاء قرار رئيس النادي من أجل توفير الراحة للاعبين خلال رحلة المغرب، حرصا على عدم إرهاقهم