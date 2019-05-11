حجازي يصطدم بالمحمدي في صراع الصعود للبريميرليج

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تتجه الأنظار اليوم السبت إلى ملعب فيلا بارك الذي يحتضن ذهاب نصف نهائي المرحلة التأهيلية للبريميرليج بين أستون فيلا المحمدي ووست بروميتش أحمد حجازي

يستقبل أستون فيلا الذي يوجد به نجم المنتخب الوطني أحمد المحمدي، نظيره وست بروميتش الذي يحترف به نجم المنتخب الوطني، اليوم السبت على ملعب فيلا بارك الساعة 1:30 ظهرًا، في ذهاب نصف نهائي الأدوار التأهيلية لدوري الدرجة الإنجليزية "تشامبيونشيب" المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وأنهى وست بروميتش الموسم في المركز الرابع برصيد 80 نقطة جمعها من خلال الفوز في 23 مباراة والتعادل في 11 لقاء وخسارة 12 مواجهة، بينما احتل أستون فيلا المركز الخامس برصيد 76 نقطة جمعها من خلال الفوز في 20 مباراة والتعادل في 16 لقاء وخسارة 10 مواجهات أخرى.

ويصعد من دوري الدرجة الأولى إلى البريميرليج أول فريقين مباشرة وهما نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد هذا الموسم، بينما تقام أدوار تأهيلية بين الفرق التي احتلت المراكز من الثالث إلى السادس. ويواجه صاحب المركز الثالث ليدز يونايتد نظيره صاحب المركز السادس ديربي كاونتي، بينما يواجه صاحب المركز الرابع وست بروميتش

ويصعد من دوري الدرجة الأولى إلى البريميرليج أول فريقين مباشرة وهما نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد هذا الموسم، بينما تقام أدوار تأهيلية بين الفرق التي احتلت المراكز من الثالث إلى السادس.

ويواجه صاحب المركز الثالث ليدز يونايتد نظيره صاحب المركز السادس ديربي كاونتي، بينما يواجه صاحب المركز الرابع وست بروميتش نظيره صاحب المركز الحامس أستون فيلا بنظام الذهاب والإياب في مباريات إقصائية.

ومن ثم يواجه الفائز من كل لقاء، بعضهم بعضا في المباراة النهائية التي تقام على ملعب ويمبلي لتحديد هوية الفريق الثالث الذي سيصعد إلى الدوري الإنجليزي "بريميرليج" الموسم المقبل.

أرقام من المباراةهذه هي المواجهة رقم 170 بين الفريقين في جميع المسابقات، وحقق فيلا الانتصار في 77 لقاء وخسر 55 مواجهة وتعادل الفريقان في 37 مباراة.

ولم يخسر وست بروميتش في آخر 4 مباريات خاضها أمام أستون فيلا، حيث تعادل في مباراتين وحقق الانتصار في لقاءين، بل وحقق بروميتش الانتصار في آخر زيارتين لملعب أستون فيلا وآخرها في شهر فبراير الماضي.

وسجل مهاجم وست بروميتش جاي رودريجز في 3 مباريات من آخر 4 لقاءات خاضها أمام أستون فيلا، ومن بينها مباراتا هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى.

ويوجد أستون فيلا للموسم الثاني على التوالي في الأدوار التأهيلية للبريميرليج، ووصل إلى نهائي الموسم الماضي ولكنه خسر بهدف نظيف أمام فولهام على ملعب ويمبلي.

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وبدوره يشارك وست برويتش للمرة الرابعة في الأدوار التأهيلية، ونجح في الصعود مرة واحدة في عام 1993، ولكنه خسر مرتين عامي 2001 و2007.

ونجح الفريق الذي أنهى دوري الدرجة الأولى في المركز الرابع، في حسم المباراة الأولى في الأدوار التأهيلية مرتين في آخر 5 مواسم عبر كل من كوينز بارك رينجرز في موسم 2013- 2014 وهال سيتي في موسم 2015- 2016.

ولم يسجل أي فريق في دوري الدرجة الأولى أهدافًا أكثر من وست بروميتش (87 هدفًا) وأستون فيلا (82 هدفًا) سوى بطل المسابقة نوريتش سيتي والذي سجل 93 هدفًا.

ولم يخسر أستون فيلا سوى مباراة واحدة فقط في آخر 13 مباراة في الدوري، محققًا الانتصار في 10 لقاءات والتعادل في مواجهتين، وأتت تلك الهزيمة في الجولة الأخيرة أمام بطل المسابقة نوريتش.

ويعول وست بروميتش في مباراة اليوم على خدمات مهاجمه دوايت جايلي والذي سجل 7 أهداف في آخر 7 مباريات لعبها كأساسي، أما مهاجم أستون فيلا تامي أبراهام فسجل 25 هدفًا هذا الموسم في الدوري، كثاني أفضل الهدافين خلف لاعب نوريتش تيمو بوكي الذي سجل 29 هدفًا.

أخبار الفريقينيستعيد أستون فيلا خدمات مهاجمه تامي أبراهام في مباراة الذهاب اليوم، بعدما غاب هداف الفريق الأول عن آخر 3 مباريات في الموسم بسبب الإصابة في الكتف.

وعلى الجانب الآخر يبدأ مهاجم وست بروميتش هال روبسون كانو فترة إيقافه لثلاث مباريات، بسبب تحصله على البطاقة الحمراء أمام ديربي يوم الأحد الماضي.

ومن المتوقع أن يستعيد وست بروميتش اليوم خدمات لاعبه كريس برونت، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول مشاركة اللاعب ليفرمور.

يذكر أن وست بروميتش تمكن من الفوز هذا الموسم على أستون فيلا بهدفين دون رد في ملعب فيلا بارك، وتعادل على ملعبه 2-2.

