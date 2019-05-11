اتحاد الكرة يعلن عن حكم الأهلي وسموحة

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١١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

الأهلي وسموحة

أعلنت لجنة الحكام، باتحاد الكرة تعيين الحكم أمين عمر، لإدارة لقاء النادي الأهلي أمام نظيره سموحة، المقام على استاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه الدولي التونسي علي معلول من ضربة جزاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، وكان يدرب الأمواج الزرقاء حينها طارق يحيى.

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وسيعاون أمين عمر، الثنائي محمود أبو الجبال ويوسف البساطي، بينما سيكون محمود رشدي حكمًا رابعًا، وكل من محمود ناجي وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا. عمر حكما للقاء لأهلي وسموحة.. وعادل لبتروجت والجيش ????? pic.twitter.com/PJ8M8HBFoa — EFA.eg (@EFA) May 11, 2019 الأهلي -حامل اللقب- يدخل مواجهة اليوم،