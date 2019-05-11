انت الان تتابع صدام ناري بين بتروجت وطلائع الجيش في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص

طلائع الجيش Advertisements

يحتضن استاد الجيش بالسويس، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، لقاء نادي بتروجت ونظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، حيث سجل ثلاثية الفريق البترولي (محمد فييرا- محمود صلاح عبد الناصر- محمد سالم)، بينما سجل ثلاثية الطلائع (تالا نداييه- أحمد جعفر- مصطفى محمد).

ويحتل نادي بتروجت بقيادة مديره الفني محمد عودة، المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 34 نقطة، جمعها من 31 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر في 13، وسجل الفريق 30 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 40 هدفًا، بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز الخامس عشر. وفي المقابل يحتل نادي طلائع الجيش