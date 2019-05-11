انت الان تتابع صلاح يشيد بعودة ليفربول التاريخية أمام برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

ليفربول

منح الانتصار التاريخي الذي حققه ليفربول، يوم الثلاثاء الماضي، على برشلونة برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الفرصة لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح للإشادة بزملائه في الفريق، وذلك بعدما غاب صلاح عن تلك المباراة بسبب الإصابة في الرأس، ولكنه جلس يشاهد المباراة من المدرجات، ليرى زملاءه يحققون عودة تاريخية بعد خسارتهم مباراة الذهاب في الكامب نو بثلاثية نظيفة، إلا أن ثنائية كل من جيورجينيو فينالدوم وديفوك أوريجي منحت الليفر بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي.

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وعن تلك المباراة قال صلاح: "الأمر لا يصدق، الموسم الماضي تأهلنا إلى نهائي البطولة من روما خارج أرضنا، ومن ثم لم نستمتع بتلك الأجواء، أما هذه المرة فتأهلنا من أرضنا وأمام جماهيرنا التي خلقت لنا أجواء لا تصدق". وأضاف صلاح: "الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسمين متتاليين إنجاز لا يصدق، وآمل أن نتمكن