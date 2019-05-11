البايرن يبحث عن حسم البوندسليجا عبر بوابة لايبزيج

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يستعد بايرن ميونيخ للحلول ضيفا على "لايبزيج"، اليوم في تمام الساعة 3.30 عصرا، في ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ33 (قبل الأخيرة) من الدوري الألماني «البوندسليجا». ويملك بايرن ميونيخ 74 نقطة في صدارة ترتيب البوندسليجا، بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند، الوصيف، قبل جولتين على النهاية، وحال تتويج الفريق البافاري باللقب السابع على التوالي، فإنه سيحرم من الاحتفال باللقب على ملعبه للمرة الـ13 على التوالي، ولم ينجح البايرن في التتويج باللقب داخل ملعبه منذ موسم 1999- 2000 بالملعب الأولمبي، حيث لم يسبق له حسم اللقب داخل أليانز أرينا.

المواجهة تجمع بين أفضل فريقين بالبوندسليجا على مدار عام 2019، إذ حصد البايرن 35 نقطة، وجاء خلفه لايبزيج برصيد 34 نقطة، كأكثر فريقين في المسابقة حصدًا للنقاط في النصف الثاني من الموسم. والتقى البايرن مع لايبزيج 6 مرات، حقق الأول الفوز في 5 مباريات منها، بينما خسر الفريق البافاري في مناسبة واحدة خلال

المواجهة تجمع بين أفضل فريقين بالبوندسليجا على مدار عام 2019، إذ حصد البايرن 35 نقطة، وجاء خلفه لايبزيج برصيد 34 نقطة، كأكثر فريقين في المسابقة حصدًا للنقاط في النصف الثاني من الموسم. والتقى البايرن مع لايبزيج 6 مرات، حقق الأول الفوز في 5 مباريات منها، بينما خسر الفريق البافاري في مناسبة واحدة خلال شهر مارس 2018، كما يمتلك لايبزيج سجلا سيئا أمام البايرن في جانب البطاقات الملونة، حيث أنهى 4 مباريات بـ10 لاعبين بسبب تلقي لاعبيه البطاقات الحمراء. وفي ما يلي جميع مواجهات اليوم في البوندسليجا، والمقامة جميعها في تمام الساعة 3.30:- دورتموند × دوسلدورف وفي ما يلي جميع مواجهات اليوم في البوندسليجا، والمقامة جميعها في تمام الساعة 3.30:- دورتموند × دوسلدورف - ليفركوزن × شالكه Advertisements - شتوتجارت × فولفسبورج - هانوفر 96 × فرايبورج - نورنبيرج × مونشنجلادباخ - أوجسبورج × هيرتا برلين - هوفنهايم × بريمن - لايبزيج × بايرن ميونيخ



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