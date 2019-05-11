انت الان تتابع بشرى سارة لبرشلونة.. إيقاف مينو رايولا 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
لن يتمكن وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا من إبرام الصفقات خلال الصيف المقبل بعدما قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقافه عن التدخل في أي صفقات تبرم في إيطاليا، ليقرر بعدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقافه عن العمل في التعاقدات لمدة 3 أشهر عالميا، وبالتالي لن يتدخل في أي صفقة حتى يوم 9 أغسطس المقبل، وهو الأمر الذي يمثل خبرا سعيدا لبرشلونة لرغبته في التعاقد مع مدافع وقائد أياكس ماتياس دي ليخت، حيث يمثل رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا أيضًا، العقبة الكبرى أمام العملاق الكتالوني لإتمام تلك الصفقة.
ويأتي إيقاف رايولا بسبب خرقه للقوانين في صفقة انتقال المهاجم الإيطالي جانليوكا سكاماسا من روما الإيطالي إلى أيندهوفين الهولندي، وهو اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا، أي أنه تحت السن القانونية لإتمام الصفقات. ويعد برشلونة أكبر المستفيدين من ذلك الإيقاف لإنهاء صفقة التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي
ويعد برشلونة أكبر المستفيدين من ذلك الإيقاف لإنهاء صفقة التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.
ودائمًا يحصل وكلاء اللاعبين على نسبة من الصفقات تتراوح ما بين 5% و10%، إلا أن رايولا يرغب في الحصول على 20% من المبلغ الذي رحب برشلونة بدفعه لضم دي ليخت، وهو 70 مليون يورو، وهو الأمر الذي رفضه كل من أياكس وبرشلونة.
يذكر أن رايولا البالغ من العمر 51 عامًا، سبق أن وصف قرار الاتحاد الإيطالي بإيقافه بالقرار السياسي بسبب اعتراضه على طريقة مواجهة الاتحاد للعنصرية.
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