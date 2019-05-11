الامارات | إنتر ميلان يشترط "مبلغ كبير" لرحيل إيكاردي

شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يشترط "مبلغ كبير" لرحيل إيكاردي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام إيطالية أن فريق يوفنتوس أبدى رغبته في التعاقد مع نجم إنتر ميلان، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، إن "اليوفي وضع إيكاردي كهدف رئيسي، إذ يحرص بطل الكالتشيو على الاستفادة من الفوضى، التي يعيشها المهاجم في النيراتزوري".
وأضاف الموقع الإيطاي أن "إنتر ميلان حدد مطالبه للسماح برحيل إيكاردي، إذ يرغب في الحصول على مبلغ مالي كبير"، كما أنه غير مستعد للاستماع لأي عروض، تتضمن تبادلاً للاعبين، ما لم تكن مسايرة لرغبته.
وذكر الموقع أن يوفنتوس قدم عرضاً يشمل انتقال جناحه دوغلاس كوستا، بجانب مبلغ مالي مقابل ضم إيكاردي، إلا أن إنتر ميلان يرى العرض غير قيم بالنسبة له، ويتجه لرفضه.
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