- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فرج عامر: "خايف يفوز الأهلى بضربة جزاء ظالمة زي الدور الأول"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أبدى فرج عامر رئيس نادي سموحة قلقه وتخوفه من مباراة فريقه السكندري أمام منافسه الأهلي، في العاشرة مساء الليلة على استاد بتروسبورت في الجولة رقم 32 من مسابقة الدوري العام.
وقال عامر عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "سموحة يغيب عنها نجوم أمام الاهلي ولكن ثقتنا فيمن يلعب بلا حدود ، ونثق في روح الفريق القتالية التي يستمدها من حسام حسن وسنكون ندا قويا للأهلي ونتمنى الا نهزم بضربة جزاء ظالمة كما هي العادة في مبارياتنا مع الاهلي والزمالك هذا الموسم علي اقل تقدير".
وانتهت مباراة الدور الأول بفوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف سجله علي معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء من ركلة جزاء.
كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر: "خايف يفوز الأهلى بضربة جزاء ظالمة زي الدور الأول"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.