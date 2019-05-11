شكرا لقرائتكم فرج عامر: "خايف يفوز الأهلى بضربة جزاء ظالمة زي الدور الأول"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أبدى فرج عامر رئيس نادي سموحة قلقه وتخوفه من مباراة فريقه السكندري أمام منافسه الأهلي، في العاشرة مساء الليلة على استاد بتروسبورت في الجولة رقم 32 من مسابقة الدوري العام.

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وقال عامر عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "سموحة يغيب عنها نجوم أمام الاهلي ولكن ثقتنا فيمن يلعب بلا حدود ، ونثق في روح الفريق القتالية التي يستمدها من حسام حسن وسنكون ندا قويا للأهلي ونتمنى الا نهزم بضربة جزاء ظالمة كما هي العادة في مبارياتنا مع الاهلي والزمالك هذا الموسم علي اقل تقدير".

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف سجله علي معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء من ركلة جزاء.