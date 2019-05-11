شكرا لقرائتكم أمين عمر حكما لمواجهة الأهلي و سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارات لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة رقم 32 لبطولة الدوري الممتاز، حيث يدير أمين عمر مواجهة الأهلي وسموحة . كما يعاونه طاقم تحيكمى مكون من محمود أبوالرجال ويوسف البساطي حاملى الراية ، ومحمود رشدي حكما رابعا، ومحمود ناجي وعبد العزيز السيد حكما خامسا. Advertisements وبالنسبة لمباراة بتروجت مع طلائع الجيش، اختارت اللجنة محمد عادل حكم للساحة ويعاونه محمد عبد المجيد وأسامة عبد اللطيف، وأيضا عمرو حلاوة حكما رابعا، وكل من محمد سلامة ومحمود دسوقي حكما خامسا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمين عمر حكما لمواجهة الأهلي و سموحة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.