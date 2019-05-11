شكرا لقرائتكم طبيب الإسماعيلى: إصابة محمد مجدى لن تمنعه من لقاء الداخلية بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى لفريق الإسماعيلى، أن اللاعب محمد مجدى تعرض لبعض الكدمات فى الظهر على خلفية مشاركته فى مواجهة الإنتاج الحربى التى انتهت بالتعادل السلبى. وقال طبيب الإسماعيلي، فى تصريحات صحفية، إن تلك الكدمات لن تمنعه من المشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى استعدادا للقاء الداخلية. Advertisements وتابع الشامى: أن باهر المحمدى تحت التجهيز وسيتم تحديد موقفه بشكل نهائى خلال الأيام المقبلة. يشار إلى أن الإسماعيلى يواجه نظيره الداخلية يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش بالسويس ، فى إطار منافسات الــ33 للمسابقة المحلية.

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