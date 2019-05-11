شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ارتدى خالد الغندور "باروكة" فى شهر رمضان مع نجوم الزمالك فى لبنان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف مرت بنجوم الكرة أو مباريات شهدت أحداثاً مثيرة أو قرارات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الممتلئ بالأحداث السعيدة أو الحزينة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "كورة رمضان" .

من ذكريات خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق في شهر رمضان أنه سبق وقرر بالاتفاق مع طارق يحيى وأيمن يونس نجم الأبيض بالثمانينات فى إحدى رحلاتهم إلى لبنان، وكانوا وقتها نجوم فريق الزمالك، تدبير مقلب فى محمود سعد أحد أعضاء الجهاز الفنى وقتها، حيث ارتدى الغندور “باروكة”، ووقف فى الفراندة الخاصة بحجرة أيمن يونس، وظهر بصورة لافتة من الفراندة حتى يثير فضول محمود سعد الذى كان يجلس فى الناحية المقابلة.

وعندما نفذ الغندور ما تم الاتفاق عليه طلب منه أيمن يونس التحرك أمامه، وهنا صاح طارق يحيى بأن هناك فتاة فى حجرة أيمن يونس، فانتفض محمود سعد وجرى مسرعاً نحو الغرفة المشبوهة، وعندما فتح له أيمن يونس قال له فى حدة: “أخرج الفتاة التى معك”.

فأبدى يونس اندهاشه، وكان سعد فى قمة الغضب، ولم يتمالك الغندور نفسه من الضحك فكشف أخيراً عن شخصيته، وعندما فعل ذلك جرى محمود سعد خلفهما بطول الفندق وعرضه، وكان ذلك مثار ضحكات الجميع.

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