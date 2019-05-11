شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: نتمنى ألا نخسر أمام الأهلي بركلة جزاء ظالمة كالعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن تخوفه من مباراة الفريق السكندرى اليوم أمام النادى الأهلي، والتى تقام فى العاشرة مساءً على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام.

وقال عامر عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك، "سموحة يغيب عنها عدد ليس بقليل من نجومة فى كرة القدم اليوم فى مباراته مع الأهلي، ولكن ثقتنا فيمن يلعب اليوم بلا حدود، ونثق فى روح الفريق القتالية التى يستمدها من حسام حسن وإبراهيم حسن، وسوف نكون ندا قويا للأهلي، ونتمنى ألا نهزم بضربة جزاء ظالمة كما هى العادة فى مبارياتنا مع الأهلي والزمالك هذا الموسم على أقل تقدير".

وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الأهلي وسموحة انتهت بفوز النادى الأهلي بهدف نظيف سجله على معلول ظهير أيسر القلعة الحمراء من ركلة جزاء.