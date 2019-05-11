شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يجهز 3 طرق لعب للمنتخب قبل امم افريقيا 2019.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة خافيير أجيرى، بعض الخطط الفنية والتكتيكية التى سيتدرب عليها فى المعسكر الأخير قبل بطولة امم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وعقد أجيرى أكثر من جلسة مع معاونيه لاختيار طريقة اللعب الأنسب للفراعنة فى البطولة وإمكانية تغييرها، وفقا لسير كل مباراة، ويفضل المدرب المكسيكى الاعتماد على طريقة لعب 3/3/4، التى يؤدى بها طوال الفترة الماضية مع المنتخب، إلا أنه فى بعض الأحيان يلجأ لتغييرها ويعتمد على 3-4-3 أو 2-4-4، حيث يتميز أجيرى بالمرونة التكتيكية.

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ومع تفكير الخواجة فى بعض اللاعبين الكبار للمنتخب، أمثال عبد الله السعيد ووليد سليمان، فهناك مناقشات تدور داخل الجهاز الفنى لتغيير الطريقة إلى 4/2/3/1 للاستفادة من إمكانات وخبرات عبد الله السعيد.

كما يناقش أجيرى مع معاونيه إمكانية تغيير طريقته وأسلوبه فى مباريات الدور الأول من البطولة إلى طريقة لعب 4-1-4-1، حيث يستغل الثنائى المساند للاعب الوسط المدافع فى الناحية الهجومية مع منح حرية لظهيرى الجنب فى التقدم بالتبادل لاستغلال المساحات في دفاعات المنافسين، لاسيما أن المنتخب الوطنى يتفوق فنيا وبدنيا على فرق المجموعة وهى الكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوى.