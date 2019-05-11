شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة الأهلى وسموحة.. وعادل لبتروجت والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتى اليوم فى الأسبوع الـ 32 للدوري الممتاز، على النحو التالى: بتروجت وطلائع الجيش: محمد عادل ويعاونه محمد عبد المجيد وأسامة عبد اللطيف، وعمرو حلاوة حكما رابعا، وكل من محمد سلامة ومحمود دسوقي حكما خامسا. الأهلي وسموحة: أمين عمر ويعاونه محمود أبوالرجال ويوسف البساطى، ومحمود رشدى حكما رابعا، وكل من محمود ناجي وعبد العزيز السيد حكما خامسا.

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