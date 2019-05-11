شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مندوب من النجم الساحلى يتابع رزاق سيسيه أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد مندوبا من جانب نادى النجم الساحلى التونسى، فى مواجهة الاتحاد السكندرى و إنبى التى أقيمت مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 من منافسات ببطولة الدورى الممتاز. وفاز فيها الفريق البترولى بهدف نظيف .

وحرص مسئولو النجم الساحلى على وجود كاميرا خاصة فى الملعب من أجل رصد تحركات رزاق سيسيه خلال مواجهة الفريق البترولى تمهيدا للتواصل مع مسئولى الزمالك خلال الفترة القادمة من أجل ضمه فى الموسم الجديد.

يذكر أن الزمالك أعار سيسيه إلى الاتحاد السكندرى حتى نهاية الموسم الجارى ويقدم اللاعب الإيفوارى عروض جيدة مع الفريق السكندرى منذ استعارته من القلعة البيضاء.



مندوبى النجم الساحلى (1)

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مندوبى النجم الساحلى (2)



مندوبى النجم الساحلى (3)



مندوبى النجم الساحلى (4)