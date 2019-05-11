شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يوضح مصير مجدى والمحمدى من مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد مجدى قلب الدفاع تعرض لبعض الكدمات فى الظهر على خلفية مشاركته فى مواجهة الإنتاج الحربى التى انتهت بالتعادل السلبى وأضاف طبيب الدراويش فى تصريحات صحفية بأن تلك الكدمات لن تمنعه من المشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى استعدادا للقاء الداخلية. وعن موقف باهر المحمدى قال الشامى : " المدافع الدولى تحت التجهيز وسيتم تحديد موقفه بشكل نهائى خلال الأيام المقبلة" ويلتقى الإسماعيلى منافسه الداخلية يوم الجمعة القادم باستاد الجيش بالسويس ، فى إطار منافسات الــ33 للمسابقة المحلية.

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