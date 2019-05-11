شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك يخطط لإفساد خطة الإسماعيلى لخطف دونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط مسئولو نادى الزمالك، لإفساد مخطط النادى الإسماعيلى بإتمام صفقة محمود عبد العاطى "دونجا"، لاعب القلعة البيضاء المعار للدراويش. لمعرفة تفاصيل الخطة اضغط هنا

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