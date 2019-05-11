شكرا لقرائتكم خبر عن درع الدورى أهلاوى.. هكذا طلب الجمهور من المارد الأحمر الحفاظ على البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "درع الدورى أهلاوى"، هذه هى أمنيات ملايين المشجعين فى المدرجات والبيوت من جمهور النادى الأهلى الذى يستعد، اليوم السبت، لخوض مباراته الـ30 أمام نادى سموحة ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث يحاول الأهلى صاحب الصدارة بـ67 نقطة الحفاظ على موقعة فى قمة ترتيب جدول الدورى، يليه بيراميدز فى المركز الثانى بـ65 نقطة، والزمالك فى المركز الثالث بـ63 نقطة.

جمهور الأهلى، عبر من خلال هاشتاج "درع الدورى أهلاوى"، عن فرحته بصدارة جدول الدورى الممتاز، متمنيًا أداءً جيدًا للاعبى المارد الأحمر فى مباراة اليوم أمام سموحة للحفاظ على الصدارة والإبقاء على البطولة الغالية داخل الجزيرة، حيث قال حساب باسم ميدو هوارى " هو ده الطبيعى يا جماعة مش لازم هاشتاج يعنى".



درع الدورى أهلاوى



جمهور الأهلى ينتظر حسم الدورى

ومن جهته، قال عمرو بن صالح " صباح الخير بطعم الأهلى"، وأضاف صفوت جاويش "الفوز على سموحة اليوم إن شاء الله يفرق مع الفرقة جدا ياريت بقا اللعيبة تركز فى كم الفرص اللى بيضيع دا"، كما عبر آخر عن دعمه للفريق الأحمر، بقوله "التالته شمال بيهز جبال.. الأهلى علمنا مفيش مستحيل.. وكالعادة يا سادة الدورى الأهلاوى".

كما قال محمد سعيد "أنا الأهلاى ومن يومى وأنا على المكسب ناوى والدورى ميكونش غير أهلاوى"، فيما قالت سمسم "إن شاء الله الدرع فى الجزيرة"، كذلك شارك محمود عبد القادر، بتعليقه "الحياة لو لحظة عيشها راجل أهلاوى".

ويذكر أن فريق الأهلى، يستضيف فى العاشرة من مساء اليوم، السبت، نظيره سموحة على ملعب بتروسبورت، فى المواجهة المقرر إقامتها بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدورى العام.



تغريدات جمهور الأهلى قبل مواجهة سموحة



هتافات جمهور الأهلى تحفز الفريق عبر تويتر

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ويدخل الأهلى مواجهة الليلة مُحتلاً صدارة ترتيب الدورى العام برصيد 67 نقطة، وذلك بعد تحقيق الفريق الأحمر فوزاً غالياً فى الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين، ولعب الأهلى قبل مواجهة سموحة 29 مباراة استطاع أن يحقق الفوز فى 21 مباراة، وتعادل فى أربع مباريات وتلقى الهزيمة فى مثلهما.

دعوات الجمهور لفوز الأهلى على سموحة



دعوات جمهور الأهلى لحسم بطولة الدورى فى الجزيرة

الأهلى بطل الدورى