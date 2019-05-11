شكرا لقرائتكم خبر عن بيزنس نجوم الكرة ..الكافيهات و المطاعم " نمبر وان " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة اتجاه أكثر من نجم كروى إلى عالم البيزنس بعيدا عن المستطيل الأخضر، لتأمين المستقبل من الغد المجهول .

وحرص بعض النجوم الكرويين على افتتاح مشروعات مختلفة ، لعمل بيزنس بعيدا عن المستطيل الاخضر، ورغم تنوع المشاريع والأعمال الخاصة ، إلا ان الاكثر انتشارا وإقبالا من النجوم هو الكافيهات و المطاعم.



افتتاح كافيه الحضرى



الصقر فى افتتاح كافيه الحضرى

افتتح حارس منتخب مصر السابق و نادى النجوم الحالى عصام الحضرى ، مطعما جديدا فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.



افتتاح كافيه رمضان



كافيه رمضان صبحى

كما افتتح رمضان صبحى لاعب الاهلى كافيه فى القاهرة دعا اليه عدد من النجوم

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بركات ومعوض فى المطعم

وهذا البيزس ليس بحديث العهد على النجوم ، بل أنه منذ سنوات افتتح محمد بركات و سيد معوض أحد المطاعم فى منطقة المعادى ، لتقديم المأكولات البحرية و الأسماك

ولم تمر أشهر حتى قام إسلام الشاطر بافتتاح مطعم للمشويات بعدة فروع

وبعد اعتزال وائل جمعة نجم الاهلى و المنتخب السابق أتجه إلى البيزنس و وافتتح مطعما أيضا

ولم يقتصر بيزنس المطاعم على هؤلاء النجوم ، بل وصل إلى الثعلب حازم إمام ، و بعض النجوم من كرة القدم و السلة ، وهو المطعم المخصص للاكلات اللبنانية



زيدان فى الكافيه

كما افتتح محمد زيدان نجم المنتخب السابق كافيه بمنطقة المهندسين يحمل اول حرف من اسمه بالإضافة إلى رقمه المفضل