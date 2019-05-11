شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب ونوران جوهر تخوضان منافسات ربع نهائي بطولة مانشستر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت منافسات دور الثمانية ببطولة مانشستر الدولية المفتوحة لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها بريطانيا حتى الثالث عشر من مايو الجاري، وتصنف البطولة بفئة البطولات الفضية حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 76 ألف دولار.

وكانت نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة عالميا لسيدات الاسكواش، وكذلك نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة عالمياً، قد حجزا مقعدين في ربع نهائي البطولة بعد تخطي منافسات دور الـ 16.

وتواجه نور الطيب منافستها الإنجليزية لورا ماسورا، فيما تواجه نوران جوهر منافستها الأمريكية أماندا صبحي .



الطيب

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نور الطيب



نور



نوران جوهر