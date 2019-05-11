عم نادال يكشف سر “الماتادور” في التدريب

قال المدرب السابق للاعب التنس الإسباني، رافائيل نادال، عمه توني نادال، إنه علم المصنف الثاني عالمياً أن يوجه أسئلة لنفسه حتى لا يعتمد على مساعدة المدرب.

وقال توني نادال: “كنت أود أن يكون رافا متطلباً مع نفسه.. كانت هذه طريقتي”.

وتابع في ندوة بمجمع “Foro Italico” الرياضي بروما: “لطالما دربت رافائيل بالاسئلة.. كنت أرغب أن يسأل نفسه أسئلة مثل لماذا الضربة لم تكن موفقة؟، لماذا يحدث هذا؟، لما فاز علي هذا اللاعب؟، لماذا أنا لست جيداً بما فيه الكفاية؟، لم أكن أريده أن يصبح معتمداً علي”.

واعترف توني نادال بأن الحكام كانوا ينزعجون من اقترابه من نادال أثناء المباريات، وقال: “كنت أتحدث معه كثيراً.. وكان الحكام يقولون له ‘قل لعمك أن يصمت'”.