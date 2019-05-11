موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الأهلى في العاشرة من مساء اليوم السبت، نظيره سموحة على ملعب بتروسبورت، فى المواجهة المقرر إقامتها بين الفريقين، ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام.
يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في الدوري من أجل الحفاظ على صدارة
في المقابل، يدخل سموحة المباراة
ويمر سموحة بفترة جيدة حيث إن الفريق حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا في آخر أربع مباريات.
وتذاع المباراة عبر قنوات (أون سبورت، نايل سبورت).
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