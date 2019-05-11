موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الأهلى في العاشرة من مساء اليوم السبت، نظيره سموحة على ملعب بتروسبورت، فى المواجهة المقرر إقامتها بين الفريقين، ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري العام.

يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في الدوري من أجل الحفاظ على صدارة

الترتيب التي يحتلها برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين أمام بيراميدز، وسبع نقاط أمام الزمالك، صاحب المركز الثالث، حيث حقق الأهلي حتى الآن ثلاثة انتصارات متتالية.في المقابل، يدخل سموحة المباراةبحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن شبح الهبوط الذي يطارد الفريق، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط أمام المركز الثالث من القاع.ويمر سموحة بفترة جيدة حيث إن الفريق حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا في آخر أربع مباريات.وتذاع المباراة عبر قنوات (أون سبورت، نايل سبورت).