تصريح مفاجئ لمدرب ليفربول: هذه اللحظة أهم من الألقاب

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، أن بعض اللحظات هذا الموسم، كانت أهم من إحراز الألقاب، التي تغيب عن النادي لأعوام.
وقال كلوب إن لحظة تاريخية مثل انتصار فريقه "التاريخي" على برشلونة الثلاثاء الماضي بنتيجة 4-0، هي أهم للفريق من التتويج بالألقاب، وفقا لصحيفة "تيليغراف".
وأكد كلوب: "لحظة مثل هذه (الانتصار على برشلونة) تساوي أكثر من الألقاب".
وأضاف: "هذا الموسم كان محتشدا باللحظات الجميلة، والثلاثاء الماضي كانت واحدة من تلك اللحظات. هذه هي الصورة التي نريد أن نرسمها للعالم الخارجي عن ليفربول".
وشدد كلوب على أن الأهم هو كيف يلعب الفريق، وكيف
واستطاع كلوب تقديم موسم "مذهل" مع "الريدز"، وتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي توتنهام في الأول من يونيو المقبل.
كما لا يزال يتشبث بأمل تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأحد بشرط الفوز على ولفرهامبتون، وتعثر مانشستر سيتي المتصدر أمام برايتون.
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