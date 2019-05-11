رياضة | على ماهر: الدوري صعب.. والتركيز سر انتصارات إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على ماهر: الدوري صعب.. والتركيز سر انتصارات إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علي ماهر، المدير الفني لنادي إنبي، أن كل الانتصارات التي حققها الفريق كانت بسبب تركيز اللاعبين في المباريات الأخيرة.

وأضاف علي ماهر خلال تصريحاته لقناة أون سبورت: "كل انتصار يجلب انتصار، اللاعبون في حالة تركيز، وروحهم تدفعهم إلى الأمام، وطالما تواجدت الروح، فنحن على قيد الحياة".

وتابع: "لا أفكر في الفرق الأخرى كل الأندية قوية، والدوري صعب للغاية، ولكني لا أركز مع أي منافس".

واختتم: "تركيزي منصب على ما أمسك به في يدي فريقي، يجب أن نفوز ونضع الضغوطات على بقية الفريق، هذا هو الأهم".