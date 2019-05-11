رياضة | الليلة.. الهلال والاتفاق وجها لوجه في مباراة صعبة بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. الهلال والاتفاق وجها لوجه في مباراة صعبة بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق نادي الإتفاق اليوم السبت الزعيم الهلالي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد الأمير محمد بن فهد لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويعتبر اللقاء بمثابة عنق الزجاجة لفريق نادي الهلال الذي إقترب من الخروج هذا الموسم خالي الوفاض بعد أن خرج من كأس خادم الحرمين الشريفين ضد التعاون بخماسية مذلة وخسر صدارة الدوري فيما فقد البطولة العربية بخسارته على يد النجم الساحلي التونسي في اللقاء النهائي.

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في المقابل يدخل نادي الإتفاق المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 33 نقطة جمعها الفريق من تحقيق 8 إنتصارات مقابل 9 تعادلات فيما تكبد أصحاب الأرض مرارة الخسارة في 11 مناسبة.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة السعودية الرياضية إتش دي 2 بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.