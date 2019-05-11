رياضة | زيدان يخطط لخطف نجم ليفربول في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يخطط لخطف نجم ليفربول في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، نجم ليفربول الشاب على قائمة اللاعبين المطلوبين للانتقال للملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "آبولا" البرتغالية أن زيدان يرغب في التوقيع مع رافائيل كماتشو جناح فريق ليفربول الشاب صاحب الـ18 عاماً والذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي .

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وتابعت الصحيفة، أن المدرب يورجن كلوب لايزال ينتظر أن يجدد اللاعب عقده مع الفريق، في حين تسعى العديد من الأندية الحصول على خدماته أبرزها بنفيكا وسبورتينج لشبونة البرتغاليين .

وأشارت الصحيفة على أن والد اللاعب تحدث مباشرة مع ريال مدريد لمعرفة اقتراح النادي الملكي بخصوص ابنه، حيث أن النادي الملكي يخطط لدمج اللاعب في الكاستيا قبل أن يظهر مع الفريق الأول .