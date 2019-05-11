رياضة | الأهلي في اختبار صعب أمام سموحة لمواصلة التربع على قمة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي في اختبار صعب أمام سموحة لمواصلة التربع على قمة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مواجهة صعبة أمام نظيره سموحة في العاشرة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الممتاز.

يدخل الاهلي لقاء اليوم وهو قادم من فوز على النجوم بثنائية نظيفة، ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 67 نقطة وذلك بعد تحقيق الفريق الأحمر فوزاً غالياً فى الجولة الماضية على حساب النجوم بهدفين نظيفين، ولعب الأهلى قبل مواجهة سموحة 29 مباراة استطاع أن يحقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في أربع مباريات وتلقى الهزيمة فى مثلهما، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة التربع على قمة الدوري.

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على الجانب الأخر يدخل سموحة مباراة اليوم وهو في المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة خلف الجونة صاحب المركز التاسع بفارق نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 31 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات مباراة وخسر 14 ، وتعادل في عشر مواجهات، وسيسعى حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري لتحقيق نتيجة إيجابية في ظل الصراع الشرس على الهبوط هذا الموسم.