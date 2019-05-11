رياضة | جدول مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم السبت 11 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم السبت 11 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- الدوري الإيطالي أتالانتا vs جنوى .. في الساعة 3 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD. فيورنتينا vs ميلان .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD. - الدوري الألماني بوروسيا دورتموند vs فورتونا دوسلدورف .. في الساعة 3:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 7 HD. لايبزيج vs بايرن ميونيخ .. في الساعة 3:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD. Advertisements - الدوري الفرنسي أنجيه vs باريس سان جيرمان .. في الساعة 5 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD. - الدوري المصري الأهلي vs سموحة .. في الساعة 10 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية. طلائع الجيش vs بتروجيت .. في الساعة 10 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية 2. - الدوري السعودي الحزم vs النصر .. في الساعة 9:30 مساءً عبر قناة السعودية الرياضية الأولى. الإتفاق vs الهلال .. في الساعة 9:30 مساءً عبر قناة السعودية الرياضية الثانية.

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