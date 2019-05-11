رياضة | صدمة كبرى في ريال مدريد وبرشلونة.. صفقتي الموسم مهددتان بالفشل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة كبرى في ريال مدريد وبرشلونة.. صفقتي الموسم مهددتان بالفشل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريقا ريال مدريد وبرشلونة، خبر غير سار خلال الساعات الماضية، قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إيقاف وكيل الأعمال الشهير، مينو رايولا، عن العمل لمدة 3 أشهر، بسبب مخالفته للوائح الانتقالات.

ويعد رايولا هو وكيل الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد والمرشح للانتقال لريال مدريد، والهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس القريب من برشلونة

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وستصبح صفقة بوجبا مهددة بالتأجيل حتى 9 أغسطس المقبل المقبل وهو موعد انتهاء عقوبة رايولا، وسيكون أمام بوجبا خيارًا آخر، لإتمام صفقة انتقاله إلى ريال مدريد، وهو أن يفك ارتباطه برايولا.

وينطبق نفس الأمر على قلب دفاع أياكس والمنتخب الهولندي، ماتياس دي ليخت، الذي يمثله رايولا أيضا، والمرشح للرحيل صوب برشلونة.

وفي حال تأخير المفاوضات بسبب عقوبة رايولا، سيتحتم على البارسا التفكير جديا، قبل التخلص من مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، الذي يرغب آرسنال في شراء خدماته.