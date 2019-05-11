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جدة - عمرو شويل نبيل دونجا بقائمة منتخب مصر فى أمم افريقيا استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على وضع نبيل دونجا لاعب الوسط المدافع لنادي بيراميدز فى القائمة النهائية التى ستخوض بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين. Advertisements جاء اختيار دونجا فى مركز الوسط المدافع بعد تألقه الفترة الأخيرة مع بيراميدز إلى جانب تألقه فى المعسكر الأخير للمنتخب فى مباراتى النيجر و نيجيريا. واستقر أجيري بصفة نهائية على نبيل دونجا فى الوسط المدافع بجوار محمد النني المحترف بأرسنال الإنجليزي و طارق حامد ، بينما لم يتم تحديد الموقف النهائى لعمرو السولية من الإنضمام حتى الآن.

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